- Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną wypadku. Ale już teraz jest jasne, że są poważne pytania do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przejażdżek - powiedział lokalny urzędnik, cytowany przez "New York Post".

- To, co się stało, jest po prostu nie do przyjęcia. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym priorytetem. Osoby odpowiedzialne za to, co się stało, z pewnością powinny zostać ukarane - dodał.