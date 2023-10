Wykryli amerykański patrol. Rosjanie poderwali myśliwiec

Na Morzu Norweskim wykryto w piątek amerykański samolot patrolowy, który zbliżał się do rosyjskiej granicy - informują Rosjanie i dodają, że "w związku z tym poderwano myśliwiec MiG-31, by przechwycił i odeskortował maszynę obcego państwa". Przekazano również, że ostatecznie do naruszenia rosyjskiej przestrzeni powietrznej nie doszło, a całą operację przeprowadzono zgodnie z przepisami. Amerykanie nie skomentowali sprawy.