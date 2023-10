Pierwsze informacje o wybuchach pojawiły się w czwartek około godziny 23:20 . Początkowo w mediach społecznościowych mówiło się o okolicach centrum radiowego w Kołodiszczach . Po kilku godzinach informacja została zweryfikowana przez dziennikarzy, którzy przekazali, że do eksplozji doszło w rejonie torów kolejowych .

"Okazało się też, że odgłosy eksplozji było słychać nawet w Mińsku, a zwłaszcza w Uruchach i Zełenym Ługu. Oznacza to, że fala dźwiękowa przeszła w promieniu ośmiu kilometrów. Wciąż nie wiadomo, co to dokładnie było" - pisano w piątek rano.