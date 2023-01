- Nie mam do ogłoszenia żadnych planów podróży, ani do Europy, ani gdziekolwiek indziej - powiedział Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej. Odpowiedział w ten sposób na ponawiane pytania o poniedziałkową wypowiedź prezydenta Bidena, który powiedział, że wybierze się do Polski, ale nie wie jeszcze kiedy.

Prezydent stwierdził też wówczas, że nie jest pewny, czy odwiedzi Europę w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji.

Sprawa samolotów F-16

Rzecznik odmówił też rozwinięcia poniedziałkowych słów Bidena, który przecząco odparł na pytanie o to, czy Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie samoloty wielozadaniowe F-16. Nie odpowiedział też na pytanie, czy "nie" odnosi się też do braku zgody USA na przekazanie tych samolotów Ukrainie przez innych sojuszników.

- Stale rozmawiamy z Ukraińcami i naszymi sojusznikami i partnerami o zdolnościach, których potrzebuje Ukraina, i o tym, co my lub oni możemy dostarczyć Ukraińcom - powiedział. Wcześniej zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Olivia Dalton mówiła, że wkrótce USA ogłoszą kolejny pakiet uzbrojenia dla Kijowa.

Kirby zapowiedział też, że wojna na Ukrainie będzie jednym z głównych tematów rozmów nadchodzącej wizyty sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Chinach 5-6 lutego.