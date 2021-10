USA. Jeleń żył z ważącą 16 kg oponą na szyi

Według pracowników Colorado Parks and Wildlife, czteroipółletniego łosia ważącego 270 kg zauważono w sobotni wieczór w pobliżu Pine Junction, na południowy zachód od Denver.

Urzędnicy zajmujący się dziką fauną i florą w tym tygodniu - po czwartej próbie - skutecznie usunęli oponę z szyi łosia. Zwierzę przez co najmniej dwa lata błąkało się po wzgórzach z dodatkowym obciążeniem na szyi.

Funkcjonariusze parku musieli odciąć pięciopunktowe poroże łosia, aby usunąć przedmiot, bo nie mogli przeciąć stali w stopce opony.

- Wolelibyśmy przeciąć oponę i zostawić poroże, ale sytuacja była dynamiczna i musieliśmy po prostu zdjąć oponę w jakikolwiek możliwy sposób - powiedział zajmujący się sprawą oficer Scott Murdoch.

Obciążenie, z którym żył łoś ważyło 16 kg.

Błąkał się od 2019 roku

Łosia z oponą na szyi po raz pierwszy zauważono w lipcu 2019 r.

Pracownicy parku mówią, że w czasie swojej pracy widzieli już wiele. Choćby jelenie, łosie, łosie, niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta, które zaplątały się w różne przedmioty, w tym huśtawki, hamaki, sznury do bielizny, oświetlenie dekoracyjne lub świąteczne, meble, klatki na pomidory, karmniki dla kur, kosze na pranie, bramki do piłki nożnej i siatki do siatkówki.