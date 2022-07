Twitter pozywa Muska za wycofanie się z kupna serwisu za 44 miliardy dolarów

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Twitter pozwał we wtorek Elona Muska. Multimiliarder jest oskarżany przez właścicieli platformy społecznościowej za naruszenie umowy kupna, wartej przeszło 44 miliardy dolarów. Musk wycofał się w piątek z transakcji, tłumacząc to "wprowadzeniem go w błąd". Decyzja spowodowała liczne straty po stronie serwisu.

Zdjęcie W kwietniu Elon Musk zadeklarował kupno Twittera. Teraz wycofuje się z umowy / OLIVIER DOULIERY/AFP / AFP