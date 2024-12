"Trochę informacji o Kanadzie dla Amerykanów" - napisał w mediach społecznościowych Justin Trudeau w odniesieniu do kąśliwych komentarzy Donalda Trumpa na temat suwerenności Kanady. Premier rządu w Ottawie przypomniał film sprzed ponad dekady i zamieścił link do nagrania. To pierwsza reakcja lidera po kilku już uwagach prezydenta elekta USA.