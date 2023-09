Tragedią zakończyła się wyprawa 42-letniego Brytyjczyka po drabinie na Dachstein nieopodal austriackiego Salzburga. W ubiegłym tygodniu, mężczyzna pokonując trasę zaczął mieć pewne kłopoty, co przyczyniło się do tego, że turysta spadł z wysokości 91 metrów.

Jak podane "The Mirror" na miejsce zadysponowano dwa helikoptery ratunkowe oraz wielu lokalnych policjantów. Niestety, ratownikom nie udało się uratować życia 42-latka. Jego zwłoki wydobyto z wąwozu położonego poniżej via ferrata - jest to rodzaj szlaku turystycznego wyposażonego w stalowe liny.