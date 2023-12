Tragedia na lodzie. 11-letni hokeista trafiony krążkiem w szyję

Do tragicznego w skutkach wypadku podczas treningu doszło we wtorek w Saint-Eustache w prowincji Quebec w Kanadzie. 11-letni chłopiec został uderzony w szyję hokejowym krążkiem. Jak pierwotnie podawała policja, dziecko zostało ranne w "nieszczęśliwym wypadku".

Kanada. Ranne podczas treningu hokejowego dziecko przewieziono do szpitala

Zarówno funkcjonariusze, jak i ratownicy medyczni zostali wezwani po zdarzeniu we wtorek około godz. 19 czasu lokalnego do Complexe Walter-Buswell. To tam odbywał się trening hokejowy, w którym brał udział poszkodowany chłopiec wraz ze swoją drużyną.