Przypadek został wykryty i zoperowany w 2021 roku, jednak dopiero w zeszłym tygodniu po zakończeniu leczenia naukowcy z American Journal of Case Reports opisali chorobę 52-letniej Włoszki.

Pacjentka myślała, że po prostu utyła, ale ostatecznie poszła do szpitala, ponieważ skarżyła się na bóle, zaparcia, trudności z chodzeniem i oddychaniem.

Cały proces - odkąd zaczęły pojawiać się pierwsze objawy - trwał 10 lat.

Włochy: Pacjentka miała torbiel wielkości piłki lekarskiej. Przeprowadzono poważną operację

Mimo że kobieta miała regularne miesiączki, badanie USB wykazało, że jej jama brzuszna była w całości zajęta przez torbiel wielkości piłki lekarskiej, który utworzył się na jednym z jajników. Lekarze podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia niezwłocznej operacji usunięcia guza - ważył on około pięciu kilogramów.

Zabieg rozpoczął się od osuszania torbieli, dlatego za pomocą drenu usunięto z jej ciała 37 litrów gęstego, brunatnego płynu. Następnie medycy przeszli do usunięcia macicy i wycięcia obu jajników.

Guz rozprzestrzenił się na tak duży obszar, że chirurg plastyczny musiał zrekonstruować ścianę brzucha, a także usunąć nadmiar skóry, jaki zgromadził się wskutek rozrastania nowotworu.

Cała operacja trwała blisko sześć i pół godziny, a w jej trakcie pacjentka straciła ponad 2,5 litra krwi, która od razu została przetoczona.

Leczenie 52-letniej kobiety trwało dwa lata

Jak czytamy w raporcie, po zabiegu kobieta została przeniesiona na oddział intensywnej terapii, gdzie przebywała 30 dni. W tym czasie doszło u niej do zatrzymania akcji serca, a także silna niewydolność nerek.

52-latka została wypisana ze szpitala po dwóch miesiącach i zaczęła chodzić rehabilitację, a także uczęszczała na regularne kontrole ginekologiczne. Po dwóch latach od zabiegu Włoszka jest całkowicie zdrowa i wolna od choroby.

Przed operacją pacjentka ważyła 123 kg, a jej BMI (wskaźnik masy ciała - red.) wynosiło 50,5, co oznaczało, że jest chorobliwie otyła. Po całym leczeniu wskaźnik spadł do poziomu 28,3 punktów, czyli do nadwagi.

Lekarze przypuszczają, że powodem późnej diagnozy u kobiety "był prawdopodobnie jej niski status społeczno-ekonomiczny i wykształcenie, co skłoniło pacjentkę do odkładania oceny lekarskiej, ponieważ podejrzewała, że staje się otyła" - czytamy w American Journal of Case Reports.

Torbiele jajników - co to jest i kiedy się pojawiają?

Torbiele jajników to wypełnione płynem worki, które rozwijają się na lub wewnątrz jednego z dwóch jajników kobiety.

W większości przypadków są one nieszkodliwe i większość kobiet nie jest świadoma ich posiadania - występują naturalnie i zanikają w ciągu kilku miesięcy bez konieczności ich leczenia. Objawy pojawiają się głównie wtedy, gdy torbiel pęka i blokuje dopływ krwi do jajników.

Jeśli torbiel pęknie, może powodować ostry ból pleców lub dolnej części brzucha, wzdęcia, nudności lub wymioty, gorączkę i zawroty głowy. Torbiele nowotworowe częściej występują u kobiet, które przeszły menopauzę.

