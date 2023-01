Rosyjski Aerofłot kupił 10 boeingów. Pomimo zachodnich sankcji

Największa rosyjska linia lotnicza Aerofłot wykupiła i uzyskała prawa własności do 10 samolotów Boeing 777-300ER dalekiego zasięgu - przekazał agencji Interfax przedstawiciel przewoźnika. Do transakcji doszło pod koniec roku. Stało się to możliwe, ponieważ zachodnie sankcje pozwalają na zakup samolotów po leasingu finansowym.

Zdjęcie Boeing 777-300ER linii Aerofłot / aviation-images.com/UIG / Getty Images