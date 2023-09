Rosjanka odeszła z wojska, bo była w ciąży. Bezlitosny wyrok sądu

Lekarz zalecił tymczasowe odejście ze służby. Ciężarna z wyrokiem za dezercję

Zgodnie z zapisami rosyjskiego kodeksu, wojskowej groziło od siedmiu do 10 lat więzienia. Ostatecznie skazano ją na sześć lat kolonii karnej, ale - jak zauważają dziennikarze "Kommersant" - mało prawdopodobne, by trafiła teraz do więzienia. Ciężarna Kabałojewa miała otrzymać bowiem odroczenie wykonania wyroku do 2032 roku.