Wiadomo, że w Boże Narodzenie doszło do incydentu, w wyniku którego zarejestrowany na Wyspach Cooka okręt Eagle S zerwał jeden z kabli Estlink 2 łączący Estonię i Finlandię . Nie wiadomo jednak, czy uszkodzenie rosyjskiej instalacji nastąpiło w tym samym momencie, czy też wspomniane zdarzenie nie ma związku z tą sprawą. Dyrektor generalny Narodowego Biura Śledczego Risto Lohi , do którego dotarł serwis Helsingin Sanomat, odmówił komentarza.

Zatoka Fińska. Rosyjski okręt prowadzi naprawy kabli podmorskich

Rządowy doradca stwierdził, że Rosjanie spędzą w Zatoce Fińskiej kilka dni, najprawdopodobniej mniej niż tydzień, a ich celem jest jak najszybsze przywrócenie kabli do działania. Sprawy mogą się przedłużyć w przypadku pogorszenia warunków pogodowych. Klemm zauważył również, że ekipa naprawcza ma do dyspozycji inny sprzęt niż wykorzystywany był przez nią do tej pory.