Zdaniem Galliamowa, są dwa powody, które mogą wskazywać, że Putin może podjąć taką decyzję. - Po pierwsze, latem z jakiegoś powodu zaczęli ją promować. Nie jest jeszcze bardzo aktywna, ale została powołana na stanowisko, które sugeruje, że ma perspektywy dalszej promocji - powiedział, cytowany przez ukraińską agencję Unian.

Jak przypomniał, córka Putina została współprzewodniczącą Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców ds. importu. - Ze względu na nałożone na Rosję sankcje import jest kluczowy dla rosyjskiej gospodarki - powiedział politolog.

Rosja. "Jeśli ci kretyni mogli, to ja, największy strateg na pewno mogę"

Zdaniem Galliamowa, później będzie można prowadzić narrację, że córka Putina jest odpowiedzialna za "ratowanie gospodarki".



Drugim powodem ma być ambicja Putina. - On uważa się za największego polityka naszych czasów - powiedział. Zdaniem eksperta, po przejęciu władzy przez syna Gurbangulego Berdimuhamedowa, byłego prezydenta Turkmenistanu, podobnie może stać się w Rosji. - Patrząc na to, może mieć takie myśli: jeśli ci kretyni mogli, to ja, największy strateg na pewno mogę".

Ekspert zauważył jednak, że nawet przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie, większość obywateli Rosji odnosiła się negatywnie do przejęcia władzy przez córkę Putina.

Katierina Tichonowa jest drugą córką Władimira Putina. Po rozpoczęciu wojny w Ukraine została objęta sankcjami przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Wielką Brytanię.