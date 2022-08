Pożar 900-letniego mostu w Chinach. Nie da się go odbudować

Wan'an Bridge znany również jako Most Pokoju Powszechnego został zbudowany w czasach dynastii Song (960-1127) w okręgu Pingnan, w prowincji Fujian, we wschodnich Chinach.

Most miał 98,2 metra długości i był uważany za najdłuższą drewnianą przeprawę w Państwie Środka.



Konstrukcja zawaliła się

W sobotę doszło do pożaru mostu. Ogień szybko strawił konstrukcję, a drewniany szkielet przeprawy zawalił się. Pożar udało się ugasić po 10 godzinach. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał.

Przyczyny pożaru ma wyjaśnić specjalne śledztwo. Według ekspertów za zniszczenie mostu może być odpowiedzialny człowiek.

- Sądzę, że prawdopodobnie było to spowodowane zachowaniem człowieka, a nie klęską żywiołową. Samozapłon mostu na wodzie jest rzadki - powiedział "Global Times" Xu Yitao, ekspert od starożytnej architektury z Uniwersytetu Pekińskiego.

Chińskie media przypominają, że nie był to pierwszy pożar tego mostu. Wcześniejszy miał miejsce podczas panowania dynastii Qing (1644-1911). Wtedy most został odbudowany. Teraz, według fachowców, będzie to niemożliwe.

Po zniszczeniu zabytkowego mostu, eksperci wzywają władze do wzmocnienia ochrony innych zabytkowych budowli w Chinach.