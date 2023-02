Rząd RP powołał się na oświadczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie i na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2022 roku. Oba mają, zdaniem rządu, stwierdzać brak podstaw faktycznych i prawnych, by Trybunał Europejski miał uprawnienia do interwencji w sprawach dotyczących polskiego sądownictwa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka: Rząd RP odmówił wykonania poleceń

Europejski Trybunał Praw Człowieka omówił sprawy sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys oraz Marzanny Piekarskiej-Drążek. Trybunał wskazał, że wszystkie trzy są "doświadczonymi specjalistkami w dziedzinie prawa karnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, mimo to - wbrew własnej woli - przeniesiono je z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych".

Przedstawiając argumentację skarżących sędziów ETPCz stwierdza, że "przeniesienia te - które doprowadziły do powszechnych protestów w środowisku sędziowskim - były odwetem za stosowanie przez nie orzecznictwa Trybunału Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ich wyrokach oraz za konsekwentną odmowę orzekania w składach złożonych z sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa".

Rząd powołał się na oświadczenie prezesa SA i wyrok TK

ETPCz zwrócił się do rządu RP, by zawiesił skutki swoich decyzji w stosunku do trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ich skarg przez Trybunał i w rezultacie przywrócił je do orzekania w Wydziale Karnym.

Trybunał ze Starsburga podkreśla w swoim oświadczeniu, że rząd w Warszawie powołał się na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba z 13 grudnia 2022 roku, który stwierdził, że środek tymczasowy ETPCz nie jest wiążący, a wyrok TK z 10 marca 2022 roku orzekł wyższość polskiego prawa nad prawem innym niż Konstytucja RP, stąd wykonanie poleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka naruszałoby polski porządek prawny.