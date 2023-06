Policja złapała pana młodego. "Nie mówcie pannie młodej"

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Pędził 195 km/h, jadąc na swój własny ślub. Zatrzymała go policja, po czym okazało się, że przekroczenie prędkości to nie jest jedyny grzech pana młodego. Po wszystkim po mężczyznę przyjechali jego goście weseli, którzy zabrali go na uroczystość. Historię w mediach społecznościowych opisali angielscy policjanci, którzy opatrzyli ją hashtagiem: "nie mówcie pannie młodej".

Zdjęcie Pan młody, w drodze na swoje wesele, pędził 195 km/h / Twitter / WiltsSpecOps / 123RF/PICSEL