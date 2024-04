Polak zastrzelony w Szwecji. Rodzina przerwała milczenie

- Wściekłam się, to było niepotrzebne - mówi siostra 39-latka. Michał został zastrzelony w Sztokholmie po tym, gdy zwrócił uwagę grupie młodych osób. Był w drodze na basen razem z 12-letnim synem.

- Mógł po prostu pójść na basen, nie przejmując się tym, co mówią. Ale on taki był, nie lubił niesprawiedliwości. Nie czuję gniewu, wiem tylko, że to było nierozsądne - dodała w rozmowie z dziennikarzami.