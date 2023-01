- Ci biskupi muszą przejść proces nawrócenia - ocenił papież. Dodał, że potrzebna jest "czułość, jaką Bóg ma dla każdego z nas".

Papież Franciszek: Dyskryminacja homoseksualizmu to grzech

Zdaniem Franciszka przepisy, które penalizują homoseksualizm, są "niesprawiedliwie". Zaapelował także do biskupów, by przyjmowali w Kościele osoby LGBTQ. W opublikowanej pierwszej części wywiadu papież skierował się również do swoich krytyków, by powiedzieli mu "prosto w twarz", jeśli czegoś nie akceptują.

Odnosząc się do śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI powiedział, że "stracił ojca i dobrego towarzysza", który "był dla niego bezpieczeństwem". Komentując swoją kondycję, Franciszek zapewnił, że jest w dobrym stanie zdrowia.

"Pary homoseksualne zasługują na prawną ochronę"

W filmie dokumentalnym "Francesco" z 2020 roku papież powiedział, że "homoseksualiści mają prawo być częścią rodziny" oraz podkreślił, że osoby LGBTQ "są dziećmi Bożymi i mają prawo do rodziny". - Nikt nie powinien być z tego powodu odtrącany i upokarzany - dodał.

Franciszek poparł wówczas pierwszy raz otwarcie podczas swojego pontyfikat ideę legalizacji związków partnerskich. - Pary homoseksualne zasługują na prawną ochronę - zadeklarował i stwierdził, że powinny zostać stworzone regulacje, które umożliwią osobom tej samej płci zawieranie legalnych związków.