Nagranie ze zdarzenia, do którego miało dojść na terenie parku Yellowstone w USA, pochodzi z 20 czerwca.

USA. Incydent w Yellowstone. Turystka z ręką w gorącym źródle

Na nagraniu widzimy mężczyznę i kobietę, którzy zeszli z wyznaczonego szlaku i stoją nad jednym z gorących źródeł w rejonie szlaku turystycznego Flower Point.

Jak czytamy w opisie dołączonym do nagrania, film najpewniej przedstawia ojca z córką. Autorka filmu podkreśla, że ostrzegła starszego mężczyznę, by nie schodzili ze szlaku i nie podchodzili do wrzącej wody.

"W odpowiedzi usłyszałam: 'Nieważne". Więc zaczęłam nagrywać" - czytamy.

Nagranie trwa niecałą minutę. Widzimy na nim, jak kobieta najpierw sama podchodzi do gorącego źródła i próbuje zbliżyć swoją rękę do tafli wody. W tle da się słyszeć głos mówiący, że "to głupota".

Tafla była jednak za daleko, dlatego po chwili kobieta poprosiła o pomoc mężczyznę. Widzimy, jak ten podaje jej dłoń, a kilka sekund później ręka kobiety ląduje we wrzącej wodzie, z której wyjmuje ją w mgnieniu oka. Kilka sekund później kobieta krzyczy, że "woda jest ciepła" i odbiega daleko od źródła. - Jest bardzo ciepła - dodaje po chwili.

Gorące źródła w Yellowstone

Jak czytamy na stronie parku Yellowstone, gorące źródło, które widzieliśmy na nagraniu to tzw. Silex Spring (źródło otoczone pasem osadu z krzemionki). Temperatura wody wynosi tam 174,7 stopnie Fahrenheita, czyli około 79,3 stopni Celsjusza.

Osad z krzemionki zmienia czasem kolor na brązowy, czerwony lub ciemnożółty na skutek obecności sinic. Dalej od wody po wyschnięciu, krzemionka staje się biała, lekko żółta lub szara. Brzeg jeziora przykryty wodą przybiera różne odcienie zieleni dzięki żyjącym na brzegu ciepłolubnym sinicom.

Najsłynniejsze gorące źródła tego typu na terenie parku Yellowstone to Grand Prismatic Spring, które należą do kompleksu termalnego Midway Geyser Basin.

