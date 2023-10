Zbiornik, który położony jest na północny wschód od miasta San Antonio, to sztuczne jezioro, które zostało stworzone w 1958 roku , aby złagodzić skutki powodzi. Wodą został napełniony w 1968 roku.

USA. Do odkryć przyczyniła się dotkliwa susza

Teraz, w ciągu lata, na tym obszarze odnotowano wyjątkowo niskie opady deszczu, co spowodowało dotkliwą suszę. Obniżający się poziom wody w zbiorniku ujawnił niezwykłe widoki.

Poziom wody, zgodnie z danymi Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych, spadł o około pięć metrów. To, jak przekazano, najniższy odnotowany poziom w najnowszej historii.

W tym tygodniu na tym terenie wykonano zdjęcia, które przedstawiają jaskinię, zwykle znajdującą się pod wodą. Jeden z obserwatorów przekazał CNN, że odkrycie to ma "słodko-gorzki smak". - Pracuję nad jeziorem, więc widzę na bieżąco, jak poziom wody się obniża - mówił. - Jesteśmy teraz nieco ponad pięć metrów niżej. To bardzo smutny widok. Z drugiej jednak strony ciekawe jest ujrzenie ukrytych jaskiń. To historia, która teraz wychodzi na jaw.