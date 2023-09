Aspen Brown wraz z ojcem i babcią wybrała się początkiem września do parku stanowego Crater of Diamonds w Arkansas w USA, gdzie świętowała swoje siódme urodziny. Siedząc nieopodal stosu wielkich skał na szczycie zerodowanego wulkanu, w którym niegdyś znajdowano diamenty. W pewnym momencie coś przykuło jej uwagę.

USA. Świętowała swoje siódme urodziny. Znalazła diament

Dziewczynka dostrzegła w niedalekiej odległości coś błyszczącego, następnie rozległ się okrzyk. - Kolejną rzeczą, jaką pamiętam, było to, że biegła do mnie, mówiąc "Tato! Tato! Znalazłam!" - relacjonował jej ojciec, którego wypowiedź cytuje "New York Post". Wszystko wskazywało na to, że dziecko znalazło diament.