Niemiec zaklął po... polsku, "bo tak się przyzwyczaił"

"Napaść została zakwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa" - pisze "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Poszkodowany powiedział gazecie, że ma problemy z kciukiem i uszkodzone zęby.



Dodał także, że urazy psychiczne uniemożliwiają mu na razie codzienne funkcjonowanie.



"Cierpię na bezsenność, koszmary nocne, ataki paniki i prawie nie mogę przebywać w miejscach publicznych" - relacjonuje mężczyzna. Obawia się on także spacerów w pobliżu dworca kolejowego Borbeck, gdzie ocknął się po utracie przytomności. Mężczyzna, który miał zostać przyjęty do nowej pracy, stracił ją. "Zatrudniono kogoś innego" - poskarżył się. Jak przyznał, myśli o przeprowadzce do innego miasta.

Pobity mężczyzna, to kibic Dortmundu, który wracał z meczu z Schalke 04, rozegranego w ramach derbów Westfalii. Mężczyzna czytał na smarftonie aktualne doniesienia sportowe, w tym wiadomość o kontuzji Marco Reusa.

W pewnej chwili pasażer zaklął po... polsku. "Pracowałem na budowie i tak się przyzwyczaiłem" - mówił dziennikowi.



Gdy sprawcy usłyszeli polskie przekleństwo, podbiegli do mężczyzny, by zapytać, czy jest Polakiem.



Wtedy dowiedzieli się, że polskiego przekleństwa użył Niemiec i stali się agresywni. Sprzeczka przerodziła się w brutalne pobicie. Spłoszyć miał ich dopiero młody mężczyzna, który interweniował.