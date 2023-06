Nastolatkowie "przejęli władzę" w mieście. Splądrowali stację benzynową

Oprac.: Marcin Jan Orłowski Świat

- To zawstydzające widzieć, że młodzi ludzie robią to bez powodu. Nie wiem, co oni z tego mają. Wydaje im się, że to zabawne? - zastanawia się mieszkaniec Bronzeville w Chicago. W nocy jedna ze stacji benzynowych została kompletnie splądrowana przez 100 nastolatków.

Zdjęcie Splądrowany sklep w Chicago / Twitter.com/SubxNews / Twitter