Do ataku doszło w środę krótko przed godz. 22 w londyńskiej gminie Haringey. Jak widać na nagraniu z monitoringu ulicznego, które udostępniła policja, dwóch Żydów zamykało właśnie prowadzoną przez siebie piekarnię, gdy przechodzący ulicą sprawca najpierw rzucił w ich kierunku trzymaną w ręku butelką, a następnie zaatakował ich okładając pięściami.

Antysemicki atak. Policja: To przestępstwo z nienawiści

Jeden z napadniętych próbował się bronić, ale upadł na ziemię. Wtedy sprawca rzucił się na drugiego i zaczął go gonić po ulicy, a następnie wrócił do pierwszego z nich, kopiąc go, gdy ten próbował wstać. Po chwili napastnik spokojnie odszedł. Obaj zaatakowani Żydzi zostali zabrani do szpitala - jeden z nich ma siniaki i złamaną rękę, drugi - siniaki i uraz oka.

W czwartek wieczorem policja poinformowała o aresztowaniu sprawcy, którym jest 18-letni mężczyzna. Nie podano na razie jego personaliów, ale mimo że miał częściowo zasłoniętą twarz, na nagraniu wyraźnie widać, że jest ciemnoskóry. Policja poinformowała, że traktuje atak jako przestępstwo z nienawiści.

Do zdarzenia odniosła się też brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel. "Absolutnie nikczemny atak. Jest to, w przeddzień Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, obrzydliwe przypomnienie, dlaczego nigdy nie wolno nam pozwolić, aby antysemityzm się zakorzenił. Nie będziemy tolerować agresji wobec naszej społeczności żydowskiej" - napisała na Twitterze szefowa MSW.