W niedzielę wieczorem Matthew Lani próbował wejść do szpitala przebrany za lekarza - miał na sobie maskę i stetoskop.

Według BBC mężczyzna po zatrzymaniu przez służby jeszcze w szpitalu poprosił policjantów, by mógł udać się do łazienki, skąd usiłował uciec, wyskakując przez okno. Jednak policji udało się go zatrzymać.