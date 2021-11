Kolumbia: Hipopotam z posiadłości Escobara zaatakował człowieka. To drugi raz

Jeden z około 90 hipopotamów należących do Pablo Escobara zaatakował mężczyznę w departamencie Antioquia, na północnym zachodzie Kolumbii. To drugie takie - od maja 2020 roku - zdarzenie z udziałem zwierzęcia należącego do byłego barona narkotykowego.

Zdjęcie Hipopotam z posiadłości Escobara zaatakował człowieka / Value Stock Images / East News