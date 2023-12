Na jarmarku świątecznym w centrum Berlina wybuchł pożar. W ogniu stanęły dwa stragany, przez co konieczna była ewakuacja osób przebywających na miejscu. Lokalny dziennik "Berliner Zeitung" podaje, że w zdarzeniu ucierpiały dwie osoby. Służby wykluczają, by doszło do celowego podpalenia i podejrzewają, że ogień pojawił się na skutek nie dochowania zasad bezpieczeństwa.