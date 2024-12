Według doniesień dziennikarza Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma przenieść przedstawicielstwo polskich władz w stolicy USA do budynku należącego do Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, gdzie dotychczas mieścił się wydział nauk politycznych. Dziewięciokondygnacyjny gmach znajduje się w prestiżowej dzielnicy Waszyngtonu w pobliżu innych ambasad, stacji metra i kilka minut drogi do najważniejszych obiektów rządowych USA.

