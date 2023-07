Do katastrofy śmigłowca doszło w czwartek we wsi Tungur na południu Republiki Ałtaju na Syberii. Rosyjski resort ds. sytuacji nadzwyczajnych powiadomił, że do wypadku doszło w trakcie manewru lądowania. Obniżający wysokość lotu śmigłowiec uderzył w przewody elektryczne i zapalił się.