We wtorek Emmanuel Macron oświadczył po spotkaniu z liderami francuskich partii politycznych, że chciałby powołać nowego szefa rządu w ciągu 48 godzin. W czwartek jednak prezydent Francji udał się z oficjalną wizytą do Polski. W związku z tym Pałac Elizejski oświadczył, że decyzja o wyznaczeniu nowego premiera została odroczona do piątkowego poranka.