W Hamburgu w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. Pociąg potrącił tam 18-letnie bliźniaczki. Jedna z nich zginęła na miejscu, druga, ciężko ranna trafiła do szpitala. Jak przekazał rzecznik tamtejszej policji, w jej przypadku nie można wykluczyć zagrożenia życia. Według relacji pracowników kolei dziewczyny regularnie wchodziły na tory, bo w ostatniej chwili odskoczyć przed nadjeżdżającym pociągiem. Miało chodzić o "dreszcz emocji".

