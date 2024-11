Boeing 737 australijskich linii Qantas Airways lecący z Sydney do Brisbane doznał awarii w trakcie startu - przekazało CNN. Do zdarzenia doszło chwilę po godz. 12:35 czasu lokalnego w piątek.

Jak relacjonowali świadkowie, uszkodzeniu towarzyszył głośny huk oraz wstrząs . - Od razu wiedzieliśmy, że coś jest nie tak - przekazał dziennikarz stacji ABC Mark Willacy , który był pasażerem lotu. - Samolot walczył, by wznieść się w powietrze - dodał.

Australia. Samolot Quantas Airways awaryjnie lądował. Chwile grozy w powietrzu

Australijskie linie Qantas Airways przekazały w oświadczeniu, że - według wstępnych ustaleń - doszło do awarii silnika. "Po krótkim kołowaniu samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku w Sydney. Nasi piloci są doskonale przeszkoleni do radzenia sobie w takich sytuacjach" - zapewniły.

Jak zaznaczyły, przeprowadzą postępowanie, aby ustalić, co dokładnie doprowadziło do usterki. Podkreślono, że choć pasażerowie mogli usłyszeć głośny huk, to nie było żadnej eksplozji.