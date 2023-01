Do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór w mieście Miami Gardens. Policja dostała informacje o strzelaninie krótko przed godziną 20:00. Doszło do niej przed popularną restauracją The Licking na Northwest 27th Street - podało NBC Miami.

Władze nie wykluczają powiązania z kręconym nieopodal teledyskiem rapera Frencha Montany. W sumie rannych zostało dziesięć osób, które trafiły do szpitala. Nie ujawniono ich stanu zdrowia, ale do tej pory nie pojawiły się informacje o ofiarach śmiertelnych.