Autor tekstu pisze, że spalenie domu "Kanibala z Rotenburga" przyniesie ulgę mieszkającym w pobliskiej okolicy sąsiadom. Obiekt przykuwał uwagę wielu turystów i fanów kryminalnych historii, którzy chcieli odwiedzić to miejsce czy zrobić specyficznemu domowi zdjęcie.

Pożar domu "Kanibala z Rotenburga". Zbrodnia sprzed lat wciąż szokuje

To właśnie w domu, który spłonął w poniedziałek nad ranem, doszło w marcu 2001 roku do szokującej zbrodni. Armin Meiwes znany szerzej właśnie jako "Kanibal z Rotenburga" zabił, a następnie rozczłonkował ciało i zamroził jego części do późniejszego spożycia.

Ofiarą Meiwesa był 43-letni Bernd Juergen Brandes, który chciał, by Armin odciął mu penisa, a następnie zjadł jego genitalia. Panowie poznali się poprzez forum internetowe, gdzie Brandes miał proponować "zjedzenie żywcem", a Armin Meiwes szukał mężczyzny "do zabicia".