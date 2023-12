Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek w japońskim parku rozrywki. Na kolejce o nazwie Latający Dinozaur w Universal Studios Japan w Osace, doszło do awarii w trakcie przejazdu. Zbliżając się do najwyższego punktu konstrukcji kolejka stanęła. Na nieszczęście pasażerów, w tym momencie byli akurat do góry nogami, ponieważ przejazd składa się z wielu serpentyn, a uczestnicy są obracani o 360 stopni.