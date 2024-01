Do zdarzenia doszło 18 stycznia w centrum Los Angeles. Ali Zacharias jadła lunch w towarzystwie swojego psa Onyxa. Kiedy skończyli posiłek, stało się najgorsze.

Nieznana kobieta zawołała buldoga francuskiego, zapięła smycz i odeszła . Właścicielka szybko podążyła jej śladem, ale było już za późno. Kobieta wskoczyła do samochodu, zabierając ze sobą psa. Towarzyszyły jej trzy inne osoby.

Kalifornia: Kradzież psa i niesamowita reakcja właścicielki

Ali Zacharias nie składa broni i kontynuuje poszukiwania czworonoga. Zaznaczyła, że "bez niego czuje się zagubiona i samotna. To mój kumpel, mój skrzydłowy. Chodzi ze mną do pracy, robimy wszystko i nagle go nie ma".