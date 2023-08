Cztery tysiące kroków dziennie wystarczy, aby zmniejszyć ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny - dowiedli naukowcy na podstawie największej z dotychczas wykonanych tego typu analiz. Wnioski z badań przeprowadzonych przez polski zespół z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opublikował "The Guardian". Dziennik zwrócił uwagę m.in. na to, że choć przed pandemią Brytyjczycy bez problemu "wyrabiali" konieczny poziom, po jej zakończeniu poziom aktywności fizycznej nie wrócił już do poprzednich wskazań. - Im więcej chodzisz, tym lepiej - podsumowuje prof. Banach, pod którego kierunkiem dokonano najnowszego odkrycia.