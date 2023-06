Incydent miał miejsce w niedzielę ok. godz. 16:30 na odkrytym basenie w miejscowości Mannheim w południowo-zachodnich Niemczech. Jak podaje miejscowa policja, dwóch dorosłych w wieku ok. 20 i 40 lat wepchnęło do basenu 12-letniego chłopca. Oprawcy o "południowoeuropejskiej aparycji" mieli siłą przytrzymywać nastolatka pod wodą - donosi "Bild".

Kiedy ofierze udało się wydostać, przyprowadziła na miejsce zdarzenia dwóch starszych braci. Ci zostali od razu zaatakowani przez napastników. Wywiązała się bójka, a strony sporu zaczęły wzywać na pomoc kolejnych krewnych.

Podczas awantury dźgnięty nożem został 24-letni mężczyzna. Cztery inne osoby doznały lekkich obrażeń na skutek pobicia. Jednemu z uczestników bójki skradziono telefon komórkowy i pieniądze.

Bijatyka na niemieckim basenie. Brało w niej udział nawet 40 osób

Policja szacuje, że w masowej bijatyce mogło uczestniczyć nawet 40 osób. "Spór rozciągający się na pół basenu został zażegnany dzięki interwencji ratownika i pracowników ochrony" - przekazali funkcjonariusze.

Śledczy wszczęli dochodzenie w sprawie ciężkiego uszkodzenia ciała oraz kradzieży. Mundurowi zaapelowali do świadków zdarzenia o pomoc w odnalezieniu dwóch agresorów: jeden z nich miał ok. 1,7 m wzrostu i krótkie czarne włosy z blond pasmami, a drugi ok. 1,75 cm wzrostu, bardzo krótkie włosy, czarno-szarą brodę oraz wytatuowaną lewą rękę.

