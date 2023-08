W czwartkowy poranek straż graniczna z Australii przeprowadziła inspekcję jednego z domów na przedmieściach Arncliffe w południowej części Sydney. Budynek z brązowej cegły został odgrodzony od drogi czerwono-żółtą taśmą z napisem informującym, że jest to obszar skażony. Używa się jej, by ostrzec przed nuklearnym lub biologicznym zagrożeniem.

Izotopy rtęci i uranu w domu

Agencja AFP, powołując się na lokalny Channel 10, podała w czwartek rano, że we wnętrzu domu znaleziono izotopy rtęci i uranu. Agencja przedstawiała również stanowisko "Daily Telegraph", który poinformował, że funkcjonariusze znaleźli izotopy jądrowe.

Australijskie Siły Graniczne (ABF) nie potwierdziły jednak żadnych z doniesień medialnych. Zaapelowały jednak do wszystkich osób przebywających w okolicy, aby "przestrzegali wszystkich wskazówek służb ratunkowych".

Domownicy zabrani do szpitala

Trzech mieszkańców domu zostało zabranych do szpitala na obserwację. Zaznaczono, że miejsce jest bezpieczne i nie ma zagrożenia w okolicy.

Z relacji tamtejszych mieszkańców wynikało, że byli nieco zaskoczeni sytuacją. - To przerażające znaleźć uran w domu sąsiada, wchodzisz na ulicę, a tam jest policja - powiedział 19-letni Sam Abraham. Dodał, że to nie jest coś, co zwykle dzieje się w Arncliffe.