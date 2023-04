70-letni Evan Ray Nilsen był w szoku po tym, co spotkało go podczas wyprawy do Spanish Fork Canyon w stanie Utah. Zaatakowała go puma , pozostawiając pokiereszowanego mężczyznę.

Atak w Utah. Puma zaskoczyła 70-latka

Do bliskiego spotkania z niebezpiecznym zwierzęciem doszło w czwartkowe popołudnie. O sprawie pisze portal kjzz.com.

- Puma uderzyła mnie w bok i zrzuciła ze wzgórza - opisał spotkanie 70-latek. - Zgarbiłem się i uderzyłem ją kamieniem - dodał Nilsen.

Po kontrataku puma uciekła, a 70-latek o własnych siłach "zjechał w dół kanionu".

Mężczyzna udał się szpitala, gdzie jego opatrzono mu ręce. Nilsen "dostał zastrzyki przeciw tężcowi i wściekliźnie". Ranny narzekał także na problemy z kręgosłupem po upadku.

70-latek podkreślił, że jest wdzięczny, że przeżył. - Po prostu znalazłem się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie - skwitował.

Utah. Służby dają wskazówki przed groźnymi zwierzętami

- Szeroko zakrojone poszukiwania pumy nic nie dały - przekazał Scott Root z Wydziału Zasobów Dzikiej Przyrody Utah. Zaznaczył, że fizyczna konfrontacja między człowiekiem a pumą należy do rzadkości.

"Root zalecił szczególną ostrożność w stosunku do zwierząt i noszenie sprayu na niedźwiedzie , wędrówki w grupach, unikanie godzin słabego oświetlenia, kiedy pumy i inne dzikie zwierzęta są bardziej aktywne, oraz nienoszenie słuchawek" - pisze portal.

