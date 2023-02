Łukasz Berezak jest niepełnosprawnym wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zazwyczaj to on stara się pomóc innym, angażując się w WOŚP. Teraz sam potrzebuje pomocy. 13 lutego ktoś ukradł przystawkę do wózka inwalidzkiego, którym się porusza.

"Mama była na policji zgłosić kradzież przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego. Ukradli mi ją z klatki schodowej w miejscu zamieszkania w Szczecinie" - napisał Berezak na Facebooku.

Kradzież przystawki do wózka inwalidzkiego. "Bez niej nie mogę wyjść z domu"

"Jestem bardzo przygnębiony, zwłaszcza, że ten sprzęt kosztował 9,5 tysiąca i kupiony był w zeszłym roku. Bez niej nie mogę wyjść z domu"- dodał. Chłopak poprosił we wpisie o udostępnienie informacji, licząc, że może uda się znaleźć odpowiedzialnego za kradzież niezbędnego do normalnego funkcjonowania sprzętu.

Pod wpisem na Facebooku można przeczytać ponad 100 komentarzy. "Słuchajcie. Zróbmy zrzutkę na nowy sprzęt. To tylko/aż 10 000. Jesteśmy w stanie wspólnie szybko zebrać takie środki tym bardziej że ten chłopak na to zasługuje"- brzmi jeden z nich.

Łukasz Berezak od lat kwestuje na rzecz WOŚP. Jego oficjalny profil na Facebooku obserwuje 90 tys. osób.



