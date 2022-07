Koń na ulicach Szczecinka. Do akcji wkroczyli policjanci

Policjanci ze Szczecinka zgłoszenie o biegającym w okolicy ul. Słupskiej koniu otrzymali po godz. 7 rano.

Szczecinek. Koń i koza samopas po ulicach miasta

- Zwierzę uciekło z jednej z posesji. Znajduje się na niej kilka sztuk koni - przekazała asp. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku. - Co ciekawe w ucieczce towarzyszyła mu koza, która później pobiegła w przeciwnym kierunku - dodała.

Po około półgodzinnej przechadzce żądne przygód zwierzęta zostały złapane przez funkcjonariuszy.

- Koń był bardzo oswojony, co było widać na drodze, gdzie był spokojny i pozwolił na to, żeby policjant się do niego zbliżył - relacjonowała asp. Matys.

Koń i koza wróciły do właściciela, który został pouczony przez policję za to, że nie zachował należytej ostrożności w trzymaniu zwierzęcia.