Podejrzany o zabójstwo stryja i babci ma zostać przebadany psychiatrycznie

Oprac.: Aleksander Żuławnik WIADOMOŚCI LOKALNE

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu wniosek o badanie psychiatryczne 22-latka podejrzanego o zabójstwo 49-letniego stryja i 75-letniej babci. Prokuratura chciała też trzymiesięcznego aresztu dla mężczyzny, na co w piątek zgodził się sąd. Do zbrodni doszło w środę 27 lipca w miejscowości Stołężyn w Wielkopolsce.

Zdjęcie Policja - zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL