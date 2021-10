Kary dożywotniego więzienia zażądała w środę w mowie końcowej prokurator Małgorzata Moś-Brachowska dla Piotra Sz., który przed bielskim sądem okręgowym odpowiada za zabójstwo żony w ciąży.

Warunkowe zwolnienie mogłoby nastąpić po 40 latach. Prokurator wnioskowała też o zadośćuczynienia dla bliskich kobiety po 20 tys. zł.

Jedna z najokrutniejszych spraw

Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych mec. Łukasz Hałatek powiedział wręcz, że gdyby taka kara obowiązywała w Polsce, powinien zażądać kary śmieci. Podkreślił, że ta sprawa jest jedną z najokrutniejszych, jaka miała miejsce w ostatnich latach w Polsce. Zażądał dożywotniego więzienia i zadośćuczynienia każdemu z pokrzywdzonych po 100 tys. zł.

Prokurator w mowie końcowej wskazywała m.in. na głęboką demoralizację oskarżonego. W miesiącach poprzedzających morderstwo mężczyzna pastwił się nad ofiarą. Krok po kroku z premedytacją zmierzał do zabójstwa. W jego odczuciu był to sposób, aby zakończyć związek z zamordowaną i związać się z kochanką. Przez dłuższy czas pomawiał kobietę i psuł jej opinię w środowisku. Stosował przemoc.

Ofiara - Izabela Sz., pracownica opieki społecznej, będąca w ciąży, przez cały czas próbowała ratować związek. Znajomi uważali ją za osobę empatyczną i dobrą. - Pomagała innym, ale sobie nie potrafiła pomóc - mówiła prokurator. W relacji z mężem starała się tonować emocje. Wierzyła, że narodziny dziecka, po wcześniejszych poronieniach, pomoże przywrócić życie rodzinne na właściwe tory.

"Błagała o życie swoje i dziecka"

Kluczowym dowodem w sprawie było nagranie audio, na którym został nagrany moment śmierci. Zdaniem oskarżenia, zachowanie Sz. wypełniało definicję wyjątkowego okrucieństwa. "Śmierć była powolna i dotkliwa, na raty. Trwało to 21 minut. Mężczyzna przerywał duszenie, uderzał kobietę w głowę, słysząc, że jeszcze oddycha, ponownie dusił. Zarejestrowany został słaby głos kobiety. Błagała, gdy była jeszcze w stanie, o życie swoje i dziecka".

Prokurator dodała, że polskie prawo otacza opieką dziecko w chwili urodzenia. Gdyby nie to, można byłoby mówić o podwójnym zabójstwie. Kobieta była w szóstym miesiącu ciąży. Dziecko mogłoby przeżyć przy pomocy lekarzy poza ciałem matki. - To nagie, bezbronne dziecko zginęło, bo ojciec miał inne plany życiowe. Problemem był rozwód z jego winy, alimenty na dziecko - mówiła.

Śledcza, uzasadniając karę dożywocia z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 40 latach, podkreślała jego całkowitą demoralizację.

Po wysłuchaniu mów oskarżycieli sędzia Jarosław Sablik ogłosił przerwę. Po niej głos zabierze obrończyni oskarżonego mec. Justyna Kaczmarczyk.

Udusił żonę i poszedł grać w piłkę

Do zabójstwa doszło 17 października 2019 r. Piotr Sz., wówczas funkcjonariusz straży miejskiej, wrócił do mieszkania przez żoną Izabelą, z którą od dłuższego czasu nie żyli zgodnie. Tego dnia również się pokłócili. Po awanturze udusił kobietę. Jej ciało owinął w folię. Później swoim samochodem wywiózł je w okolice Dąbrowy Górniczej i porzucił w lesie. Następnie poszedł jeszcze zagrać w piłkę, a następnego dnia normalnie poszedł do pracy. Dzwonił do teściowej, pytając o żonę. Później zgłosił jej zaginięcie. Ruszyły poszukiwania.

Policjanci od początku nie dawali wiary podawanym przez mężczyznę okolicznościom zaginięcia. Zebrane informacje uzasadniały podejrzenie, że Piotr Sz. miał swój udział w zniknięciu kobiety w ciąży. Mężczyzna został zatrzymany. 19 października przypadkowa osoba natknęła się na ciało kobiety. Policjanci zidentyfikowali ją jako poszukiwaną. Następnego dnia Piotr Sz. został aresztowany.

Proces Piotra Sz. rozpoczął się 9 stycznia br. Mężczyzna w sądzie przyznał się do morderstwa, ale uważa, że nie działał ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się też do fizycznego i psychicznego znęcania się nad kobietą.