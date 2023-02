Jak przekazał we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie prowadzi postępowanie przeciwko Andrzejowi M., nauczycielowi Zespołu Szkół im. Rataja w Reszlu, któremu został przedstawiony zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednej z uczennic podczas prowadzenia praktycznych zajęć nauki zawodu na terenie szkoły. Nauczyciel miał dotykać pośladków uczennicy.

- Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego w maju ubiegłego roku przez matkę, która wskazywała na nieprawidłowe zachowania nauczyciela wobec córki. Postępowanie prowadzone przez prokuratora w części potwierdziło sytuację i Andrzejowi M. został przedstawiony zarzut. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Postępowanie jest w toku - powiedział Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Postępowanie wobec dyrektora umorzone. "Pokrzywdzona była pełnoletnia"

Rzecznik prokuratury jednocześnie poinformował, że 27 stycznia tego roku Prokurator Rejonowy w Kętrzynie umorzył inne postępowanie dotyczące podejrzenia nadużycia stosunku zależności w relacji nauczyciel-uczennica i doprowadzenia uczennicy Zespołu Szkół im. Rataja w Reszlu do wykonania innej czynności seksualnej. Umorzenie nastąpiło wobec braku znamion czynu zabronionego. Chodzi o dyrektora szkoły. Postępowanie to było prowadzone także z zawiadomienia matki jednej z uczennic tej placówki. Prokurator, umarzając postępowanie, stwierdził, że pokrzywdzona była pełnoletnia i nawiązała relację z nauczycielem w pełni świadomie.

Mimo umorzenia postępowania prokuratorskiego, wobec dyrektora toczy się postępowanie dyscyplinarne.

- Postępowanie dyscyplinarne ma na celu ustalenie, czy dyrektor jako nauczyciel i wychowawca dopuścił się uchybienia godności zawodu nauczyciela. Postępowanie prowadzi rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie warmińsko-mazurskim - przekazał wicekurator oświaty Wojciech Cybulski.

Dyrektor zawieszony, nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

Wicekurator oświaty dodał, że starosta kętrzyński jako organ prowadzący wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii, bo ma zamiar odwołać dyrektora z funkcji. - Przesłaliśmy pismo do starosty, że nie wnosimy uwag co do zamiaru odwołania dyrektora - podał wicekurator. Pytany o konsekwencje wobec nauczyciela, wobec którego toczy się postępowanie prokuratorskie odpowiedział, że kuratorium nie otrzymało jeszcze informacji o zarzutach.

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski poinformował, że nauczyciel nauki zawodu, któremu prokuratura postawiła zarzuty jest na zwolnieniu lekarskim.

- Natomiast od 19 stycznia zawieszony na pół roku w pełnieniu funkcji jest dyrektor szkoły. Stało się to po tym, gdy rodzice zawiadomili o jego niewłaściwych zachowaniach wobec córki. Zarząd powiatu wystąpił do rzecznika dyscyplinarnego w kuratorium zawiadamiając go podejrzeniu popełnienia przez dyrektora czynu naruszającego prawa i dobro dziecka - wskazał starosta. Jak dodał, w ciągu najbliższego czasu dyrektor zostanie odwołany z funkcji.