Wielka Brytania: Antyszczepionkowcy wdarli się do telewizji

Świat

Do siedziby telewizyjnej firmy produkcyjnej ITN w Londynie wdarli się antyszczepionkowcy. Do biurowca weszło około 100 osób. Wdały się one w szamotaninę z policją i znieważali jednego z prezenterów serwisy informacyjne. ITN to firma, w której produkowane są m.in. wiadomości dla stacji ITV, Channel 4 i Channel 5.

Zdjęcie Budynek producenta telewizyjnego otoczyła policja / Tolga Akmen / AFP