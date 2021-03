Rosyjska ambasada w Berlinie zarzuciła ambasadorowi Polski Andrzejowi Przyłębskiemu "agresywną retorykę". To reakcja na wywiad, którego udzielił dyplomata.

Andrzej Przyłębski

Rosyjska ambasada w Berlinie zarzuciła ambasadorowi Polski Andrzejowi Przyłębskiemu "agresywną retorykę" - podaje Deutsche Welle.

Okazuje się, że zarzut jest reakcją na wywiad polskiego dyplomaty, w którym to skrytykował gazociąg Nord Stream 2. Ambasador miał także zaapelować do Niemiec i Unii Europejskiej o zaostrzenie kursu wobec Rosji. Powiedział w rozmowie, że "Polska czuje się zagrożona i w razie konieczności gotowa jest do walki".

"Agresywna retoryka i wyraźnie wrogi ton w wypowiedziach dyplomaty są zastanawiające i rozczarowujące" - napisano w piśmie ambasady Rosji skierowanym do niemieckiej sieci redakcji RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland), która opublikowała wywiad z Andrzejem Przyłębskim.

Rosyjska ambasada podkreśla w piśmie, że Rosja nie ma zamiaru nikogo atakować. Zapewniono także, że Rosja opowiada się za uczciwą konkurencją, a Nord Stream 2 jest projektem międzynarodowym, w którym uczestniczy ponad sto europejskich firm.

