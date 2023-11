Dziki ruszyły na Żywiec. Władze mają plan

- Biorąc pod uwagę to, że mogą one (dziki - red.) stanowić realne zagrożenie dla osób, pozyskałem informacje z miast, które również miały tego typu problem i udało im się go przynajmniej na razie rozwiązać. (...) W Suchej Beskidzkiej populacja dzików poruszających się na terenie miasta przekraczała kilkadziesiąt sztuk. W Żywcu (...) to kilka zwierząt. W Suchej Beskidzkiej zastosowano specjalne klatki do ich wyłapywania. Poprosiłem o użyczenie jednej klatki, by spróbować wyłapać dziki - oznajmił burmistrz Żywca Antoni Szlagor.