64-latka została poturbowana przez potężne zwierzę przy ogródkach działkowych w Gdańsku. Kobieta trafiła do szpitala. Ma obrażenia wewnętrzne, jej stan jest poważny, ale stabilny. Syn 64-latki, pan Jarosław mówi Polsat News, że ma żal do władz miasta w tej sprawie. - Co najmniej od tygodnia były informacje, że łoś się błąka. Nie ma żadnej informacji, czy ktoś próbował go znaleźć - mówi mężczyzna, który o ataku poinformował policję.